Yoga chaud, entraînements privés, méditation, pleine conscience: la pratique du mieux-être est un luxe qui exige du temps… et bien souvent de l’argent. Mais qui en profite réellement et qui en est exclu? Dans son plus récent livre, Who Is Wellness For?, l’autrice et artiste d’origine bangladaise Fariha Róisín (elle est née à Kitchener, en Ontario, a grandi à Sydney, en Australie, et vit aujourd’hui à Los Angeles, en Californie) se penche sur la marchandisation des méthodes de guérison ancestrales issues du monde entier. Une industrie sélecte qui repose sur la sagesse des peuples noirs, métis et autochtones, mais dont ces peuples sont exclus. On a discuté avec Fariha de la rentabilisation de ces pratiques, de leurs véritables bienfaits, d’inclusion et de responsabilisation.

Quelle était votre intention en écrivant votre dernier livre?

Le moment est venu de nous demander comment nous pouvons aider le monde à tourner plus rond en ces temps éprouvants. L’industrie du mieux-être a pris des proportions cyclopéennes, et personne ne s’est vraiment penché sur ce phénomène monstre auquel nous participons. Ce livre est donc le fruit de ma propre analyse; c’est un cri de ralliement au nom de la justice, mais aussi, je l’espère, un outil éducatif.