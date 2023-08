«Ce que je propose comme réflexion, ce n’est pas ce que les gens sont habitués d’entendre», dit Loretta Breuning, Ph. D., autrice du livre Habits of a Happy Brain: Retrain Your Brain to Boost Your Serotonin, Dopamine, Oxytocin & Endorphin Levels et qui a fondé l’Inner Mammal Institute, pour “aider les gens à renforcer leur pouvoir sur les substances chimiques de leur cerveau de mammifère”. Les conseils qu’on donne souvent pour stimuler lesdites hormones sont… vertueux. Comme s’il devait y avoir un aspect spirituel au fait de se sentir bien. Mais ce n’est pas le cas. Les substances chimiques dont on parle ici sont celles que nous partageons avec les premiers mammifères et qui fluctuent pour motiver l’organisme à passer en mode survie. C’est l’essentiel, et on ne peut pas le nier si on veut bien comprendre ce qui se passe entre nos deux oreilles.» Mais attention. La Dre Champagne dit que peu d’études ont été faites sur le sujet, qui montreraient sans l’ombre d’un doute que des facteurs X, Y ou Z augmentent la décharge des neurotransmetteurs du bonheur. «Comme il est difficile de mesurer les fluctuations, on se base donc sur un ensemble de constatations, dit-elle. Il existe des faits: se coller sur quelqu’un qu’on aime stimule notre ocytocine, écouter de la musique qu’on apprécie déclenche notre dopamine. Mais on en sait encore très peu!» Les conseils qu’on trouve facilement sur Internet pour «booster» ces neurotransmetteurs (comme manger du chocolat, rire, flatter son chien!) sont donc à prendre avec un grain de sel.

Selon Loretta Breuning, faire des activités qui nous procurent du plaisir (méditer, se balader en forêt) peut nous faire du bien, évidemment, mais pas nécessairement parce que ces activités en soi stimulent nos hormones du bonheur. «Tout d’abord, les voies neuronales qui contrôlent ces substances chimiques se sont construites durant notre jeunesse. Nous ne sommes pas nés avec celles-ci. Elles se bâtissent avec l’expérience; ce n’est pas une situation one size fits all et ce serait du charlatanisme de prétendre le contraire.» Une activité en elle-même peut donc nous procurer du bien-être, mais elle n’augmente pas nécessairement nos hormones du bonheur. «Si ça fonctionne, c’est tout d’abord parce que, dans notre quotidien, notre cerveau recherche constamment des menaces; c’est ce qui est censé nous tenir en vie! Par exemple, pendant un jour de congé, quand on va se promener dans un boisé dans lequel on se sent en sécurité, qu’on prend le temps de faire le vide en méditant, on se sauve des menaces 2.0, soit les menaces modernes: un patron qu’on déteste, des collègues qui nous énervent, notre fil d’actualité qui nous bombarde de nouvelles sur la fin du monde. On s’éloigne des signaux de danger habituels, et c’est ce qui nous fait du bien — pas les arbres ou les petits oiseaux, ni les chants tibétains!» Est-ce possible, donc, de «booster» ces neurotransmetteurs? Loretta Breuning répond par l’affirmative, mais elle me met en garde: la façon d’y accéder peut nous mener à devoir affronter notre statut d’animal, de mammifère.