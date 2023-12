S’il y a eu un temps propice à ce genre de comportement, c’est bien au début de la pandémie. Nous n’avions plus tellement de pouvoir sur notre vie et les livraisons de colis constituaient une source fiable de dopamine. J’ai parlé à une amie qui, après avoir perdu son emploi et commencé à vendre ses vieux vêtements en ligne, a vu sa chambre se remplir de piles angoissantes de morceaux invendus. Une autre, victime d’une réno-éviction pendant l’un des confinements, s’est retrouvée dans un quartier inconnu avec ses boîtes de déménagement — qu’elle était incapable de déballer — pour seule compagnie. L’une de ces amies s’est tournée vers les encans en ligne pour se divertir — en partie par amour de la chasse, mais aussi par nostalgie de l’esthétique kitsch de son enfance. Elle m’a même confié avoir acheté certaines antiquités parce qu’elles «faisaient pitié». Même si mes amies ont connu une certaine détresse, leurs habitudes n’ont pas été particulièrement extrêmes, compte tenu du monde dans lequel on vit, où l’achat se fait en un clic. On se soigne par la thérapie du magasinage, où les vidéos de trouvailles shopping et de déballage de colis nous crient: «Achète toutes les choses! (et assure-toi de les pousser hors du cadre avant de partager une photo sur BeReal).»

«En tant qu’espèce, on est mal outillée pour faire face à ça», fait observer Kathryn Jezer-Morton, chercheuse montréalaise et autrice de la lettre d’information Brooding, qui traite d’idéaux féminins et de consommation ostentatoire. «Comme tout est soudainement si abordable et accessible, la plupart d’entre nous achetons plus de choses que nous n’en avons besoin. Et parce qu’on consomme beaucoup, il nous faut aussi continuellement épurer. La gestion de nos objets, un défi pour les fonctions exécutives de notre cerveau, est une compétence qu’on ne nous enseigne pas vraiment.» En gros, on sait chasser et cueillir, mais pas ce qu’il faut faire quand la caverne est pleine. On a une mentalité de pénurie dans un monde d’abondance et de Dollarama. Pour les influenceurs que Kathryn étudie, atteindre l’équilibre est un exercice complexe. «Admettre qu’on a trop de vêtements ou de produits de beauté est acceptable — et même valorisant — parce que ça n’affecte qu’une partie de la maison, dit-elle. Mais admettre l’existence d’un problème plus généralisé dans notre espace de vie, c’est trop.» Être perçue comme «désordonnée» passe encore, pour peu qu’on accepte la vibe «artiste bohème adorablement chaotique», mais il est difficile pour une femme d’admettre qu’elle est «malpropre» — terme suggérant qu’elle néglige son l’hygiène personnelle. TH révèle que la plupart de ses adeptes la contactent au moyen de messages directs ou de courriels, plutôt qu’avec des «j’aime» ou en vantant publiquement ses mérites, un honneur auquel les balados de crime-réalité les plus sanglants ont régulièrement droit. Le message est clair: la syllogomanie, c’est mauvais pour le branding personnel.