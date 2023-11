Jour 8 : Soutenez les organisations féministes

Faites un don ou offrez votre temps à des organisations qui travaillent activement à la protection des droits des femmes. Votre soutien financier ou personnel peut faire la différence. Voici quelques organismes auprès desquels vous pouvez donner: La Fondation Canadienne des Femmes, Le Regroupement des Maisons pour Femmes Victimes de Violence Conjugale, SOS Violence Conjugale, La Fondation Marie-Vincent et La Fondation Y des Femmes de Montréal.

Jour 9 : Assurez-vous d’avoir une approche intersectionnelle

Ce terme créé par Kimberlé Crenshaw nous rappelle que le féminisme doit se situer à l’intersection de plusieurs réalités, affectées de manière différente par le patriarcat. Les femmes de différents horizons et identités ont des expériences variées de la violence, et il est essentiel de reconnaître cette diversité.

Jour 10 : Dénoncez les violences envers les femmes

N’hésitez pas à signaler toute forme de violence ou de harcèlement que vous observez ou dont vous avez connaissance, tout en vous assurant de votre propre sécurité et celle de la personne visée.

Jour 11 : Mobilisez-vous politiquement

Soutenez des candidat(e)s et des partis politiques qui s’engagent à lutter contre les violences envers les femmes. Votez pour des politiciens qui défendent les droits des femmes.

Jour 12 : Rappelez-vous de l’importance de votre choix de mots

En ce jour de commémoration de l’attentat antiféministe du 6 décembre 1989, rappelons-nous de nommer les violences envers les femmes pour ce qu’elles sont. Nommez un féminicide et non un « crime passionnel », un attentat antiféministe et non « un tireur fou», une agression sexuelle et non « une soirée trop arrosée ».

Ensemble, nous pouvons créer un monde où les femmes ne vivent plus dans la peur de la violence. Les 12 jours d’actions contre les violences envers les femmes sont l’occasion idéale pour se mobiliser, éduquer et agir en faveur de la sécurité et de la dignité de toutes les femmes. Rejoignez le mouvement et faites la différence.

Florence-Olivia Genesse, doctorante en droit (Durham University) et experte en violences sexuelles.

Marie-Emmanuelle Genesse, doctorante en droit (Queen’s University) et experte en violence entre partenaires intimes.

Co-fondatrices The Sis Official.

