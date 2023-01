Dans un chaos qui m’est familier, mais qui ne sera jamais confortable, je cherche mon père à l’aéroport. Je suis en avance, je suis tout le temps en avance, et il l’est encore plus que moi. C’est inévitablement de famille, cette précision avec le temps. Je l’aperçois au loin, scotché au comptoir de notre compagnie aérienne, sac au dos, chemise et veston, jean et souliers de cuir. Le chic l’a emporté sur le confort; c’est bien le Dr Beauchesne. Je l’ai confié dans ma dernière chronique: je n’aime pas voyager. Mais là, j’honore une promesse que je ne pouvais pas trahir, celle de partir avec mon père, juste lui et moi, pour célébrer mes 30 ans (2 ans plus tard, pandémie oblige). C’est le grand départ pour Lisbonne.

La dernière fois qu’on s’est retrouvés seuls ensemble ainsi, c’est pendant mon adolescence, quand il était tout simple de se ranger dans nos rôles respectifs: lui dans celui de protecteur, moi dans celui de protégée, lui le parent, moi l’enfant. Mais aujourd’hui, je me demande si tout a changé, si je dois devenir le pilier, me charger de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser une nouvelle intersection achalandée, de m’assurer qu’on goûte à tout, qu’on est en sécurité, qu’on ne prend pas un détour trop long, qu’on a assez de billets de bus, que le soleil ne tape pas trop fort, que la porte de notre appartement est bien barrée, que notre horaire du lendemain est bien réglé. Après toutes ces années à me voir aller sans avoir besoin de lui au quotidien, est-ce qu’il en oubliera ses bons vieux réflexes de papa?

Juste tous les deux, dans cet environnement qu’on ne connaît pas, exposés à des nouveautés à chaque seconde de nos journées portugaises, j’ai peur de voir mon père vieillir à vue d’œil, de me rendre compte qu’il n’est pas éternel et que son horizon à lui n’est pas infini. Outre son kit de voyage audacieux, c’est le blanc de ses cheveux qui me frappe le plus. Le temps a indéniablement passé. Pendant que j’étais occupée à boire du vin, à tomber en amour et à écrire, les années se sont installées dans le visage de mon père. Certes, il respire la santé, son œil est vif, ses grandes pattes sont solides, il a le teint d’un grand coureur, la grâce d’un yogi amateur, l’esprit d’un éternel lecteur d’encyclopédies médicales et d’histoires d’extraterrestres, mais malgré tout, je suis incapable de calmer ma peur de le perdre.

On se prépare comment à l’éventuel départ d’un parent? On attend la fin en se culpabilisant de ne pas être à ses côtés en tout temps, ou on continue notre vie en l’appelant une fois de temps en temps, en refusant de penser qu’il peut partir? Et quand il part, est-ce qu’on reste éternellement son enfant ou est-ce que cette partie de nous meurt avec lui?

Ces questions existentielles sont nouvelles; elles arrivent dans ma vie comme la foudre. Assise dans l’avion à côté de mon père, je me fais la promesse de le prendre en photo souvent. À un coin de rue charmant, dans un château haut perché, au restaurant, sous un arbre, dans le tramway, au bord de l’eau. Pour que les souvenirs qui s’empilent apaisent mon angoisse de le perdre un jour.