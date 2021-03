La dernière année n’a été facile pour personne. Mais qu’en est-il des adolescentes et des jeunes femmes qui se retrouvent isolées et qui sont dans l’impossibilité de recevoir de l’aide psychologique? Christine Michaud et Isabelle Laflèche ont pris l’initiative de créer une nouvelle plateforme afin d’accompagner avec douceur et bienveillance les filles, et de travailler avec elles la confiance, le selfcare et l’acceptation de soi. Christine et Isabelle se donnent comme mission de les guider avec douceur comme des amies ou des grandes sœurs dans un espace sécuritaire où les jeunes femmes pourront développer leur plein potentiel et (re)découvrir à quel point elles sont fortes.

Pour s’inscrire: christinemichaud.com/hey-girls/