Un sport de combat

Dans le documentaire, on suit donc le procès complet de l’accusé. Léa précise: «On a même les bouts où on n’avait pas le droit de filmer – on n’a jamais accès à ce genre d’images –, car on a voulu montrer comment ça se passe.» Puis, s’ajoutent à l’histoire de Léa celles d’une dizaine de femmes, dont Annick Charette et Julie Snyder, qui ont accepté de témoigner. On y apprend bien sûr beaucoup de choses troublantes, notamment sur les contre-interrogatoires de la défense. «Témoigner, c’est un sport de combat, confirme Léa. Pour me préparer au procès, j’ai dû lire 400 pages d’enquête préliminaire, car toutes les déclarations que j’avais faites précédemment pouvaient être retenues contre moi. C’était un examen où je devais livrer tout à la virgule près! Deux jours et demi de contre-interro à subir le ton agressif et inquisiteur des gens de la défense. C’était rough. D’ailleurs, toutes les femmes qui témoignent dans le documentaire m’ont dit qu’elles se sont senties comme si elles étaient l’agresseur, à un moment ou à un autre, pendant le contre-interro. C’est mésadapté, comme façon de faire. Il est temps que les choses changent.»

Le 23 juin 2021, le verdict de l’agresseur de Léa tombe: coupable. Elle avait été crue par le juge, elle l’avait senti. Puis, elle a choisi de dévoiler son identité. «J’ai levé l’interdit de publication de mon nom comme pour dire à l’agresseur: “Tu te tais, c’est moi qui parle maintenant!” Il a essayé de confisquer ma parole pendant des années, et c’est au nom de toutes les victimes que je souhaitais enlever le tape sur ma bouche.»

Merci de la part de nous toutes, Léa.

