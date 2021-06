Pleurer, Mathieu? Dans une chronique sur le bonheur et ce qui rend heureux, tu nous conseilles de… pleurer? Si on te nommait responsable de la section Mode, recommanderais-tu de porter des chandails avec des taches de sauce à spaghetti?

Je ne parle évidemment pas de sangloter des chutes du Niagara en morvant de façon inélégante parce que le malheur infini nous est tombé dessus. Je parle d’un léger sursaut des glandes lacrymales, à peine une larme ou deux. Un simple moment qu’on prend pour concéder que, des fois, ce n’est pas toujours facile.

La vie.

En général.

Ce n’est pas facile de se l’avouer, mais même dans les meilleures périodes, exister, c’est de l’ouvrage. Sitôt on le reconnaît, sitôt on peut revenir au programme principal, celui d’être bien. Une pause, une larme, un soupir, et on est prêt à repartir.