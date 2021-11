On va se le dire, le confinement a amené son lot de peines et de désarroi. On ne pouvait plus voir nos amis comme on le voulait, on ne pouvait plus partager des moments simples comme boire un verre dans un bar ou prendre une marche au clair de lune après une journée fatigante. Rien que de ne pas s’habiller en mou paraissait une sacrée grosse étape.

Mais le confinement a apporté aussi ces petits bonheurs. Personnellement, ça a été le moment de prendre le temps de faire une introspection et de découvrir les tréfonds de TikTok, que je ne voulais absolument pas installer sur mon téléphone — parce que maudit que je commence à être vieille pour ça à 24 ans —,mais un petit miracle s’est produit.

J’ai découvert la communauté plus-size sur TikTok. J’avais ouvert la boîte de pandore dans un petit rectangle lumineux. Plus je like, plus je découvre des femmes mid-size et plus-size qui sont sur le chemin de l’amour de soi, qui partagent leurs insécurités tout comme leurs réussites. Elles libèrent la voix pour des jeunes femmes, qui ont longtemps recherché des modèles qui leur ressemblent sur les réseaux sociaux.

Danses assumées, photos déshabillées et coups de gueule affirmés : les femmes rondes ont pris encore un peu plus de place dans la sphère des réseaux sociaux. Et qu’est-ce que ça fait du bien!