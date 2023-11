Autant je suis solidaire des scénaristes qui demandent de meilleures conditions de travail, autant l’idée de supplier un système conçu pour nous lessiver de nous octroyer une bribe de dignité est absurde. Un bourreau demeure un bourreau, même quand on le contraint d’ajouter des mailles à nos chaînes. En tant que pigiste qui voit ses pairs être appelés à créer du contenu toujours plus court, plus rapide, plus lucratif, mais moins payant, je ne suis pas surprise qu’on trouve le produit créatif de l’intelligence artificielle comparable à celui des humains.

Les robots sont-ils réellement devenus des humanoïdes, ou bien a-t-on réduit à ce point la créativité humaine à sa forme exploitable qu’on ne se formalise même plus de sa vacuité? Dans ce système dépendant au sens le plus propre du capital, qu’il accumule au détriment du bien commun, que vaut une œuvre d’art qui n’a plus aucun rapport avec sa valeur marchande? Que vaut un échange d’idées qui n’est pas ponctué de publicités ciblées? Qui sommes-nous quand nous ne vendons pas l’essence de notre humanité au plus offrant?

L’intelligence artificielle réussit le pari de nous pasticher habilement, parce que nous avons déjà entamé le processus de notre propre déshumanisation. Chaque jour un peu plus, nous rejetons la lenteur comme valeur inhérente à la créativité humaine. L’élimination des emplois à cause de l’IA provoque une levée de boucliers, alors que, sondage après sondage, on rapporte que nous sommes pour la plupart malheureux au travail, sinon malheureux tout court. Si le capitalisme ne tenait pas notre survie en otage, nous déléguerions volontiers aux robots les tâches vides de sens pour cultiver plutôt la terre, créer de l’art, contribuer à la collectivité et vivre pleinement cette curieuse et improbable existence humaine. L’intelligence artificielle aurait pu écrire cette chronique, certes, mais elle aurait été contrainte de le faire du point de vue de ceux qui l’ont façonnée à leur image. Ce n’est pas l’IA qui me fait peur, c’est à qui on lui permet de ressembler.

