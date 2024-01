Au café du village, où je m’installe pour écrire certains matins de la semaine, une tablée d’hommes, la plupart retraités, est souvent réunie pour discuter. Ils vantent les succès de leurs petits-enfants, prennent des nouvelles de la thermopompe de l’un et de la chirurgie au genou de l’autre, et échangent des points de vue sur l’actualité de l’heure entre deux tranches de vie.

J’aime beaucoup les écouter. Pour moi, c’est autour de ces tables garnies de café, de thé et de douceurs pour le palais que prennent place les dialogues les plus importants dans la société. C’est là qu’on fait l’effort de tendre l’oreille aux opinions différentes des nôtres, parce qu’elles nous viennent de la bouche de gens qu’on estime et qui nous estiment en retour. Les débats officiels en politique et dans les médias sont cruciaux, mais sans les connexions humaines, les idées ne voyagent plus. Et de toute façon, l’histoire récente nous a montré que les propos réactionnaires qu’on se garde de réfuter à la table finissent par nous faire honte dans la section des commentaires sur les réseaux sociaux.

Lire aussi:

J’ai entendu entre les branches… que l’intelligence artificielle aurait pu écrire cette chronique

J’ai entendu entre les branches qu’aux États-Unis l’offensive politique contre les personnes trans avait atteint des sommets vertigineux

J’ai entendu entre les branches que la minceur prononcée s’apprêtait à revenir à la mode