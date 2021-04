«Il y a deux gros enjeux: l’agentivité sexuelle et le consentement, dit-elle. L’agentivité sexuelle, c’est l’idée que, si on a envie d’avoir un comportement sexuel, on soit à l’aise de le faire. On maîtrise son désir, ses relations et son propre corps. Ensuite, on ne sait pas toujours si on est dans un rapport de séduction ou non et, souvent, il y a de l’alcool en jeu quand on se pose ce genre de question, ce qui implique une inégalité de pouvoir. Le consentement viendrait diminuer cette ambigüité-là, car il s’agit de demander explicitement une permission à la personne qui nous attire.»

C’est tout simple, dit comme ça! Mais il reste du chemin à faire avant de démocratiser l’idée qu’une femme est responsable de sa sexualité et que le consentement est aussi sexy qu’obligatoire. Notamment parce que notre façon de «cruiser» s’inscrit dans de vieilles habitudes sexistes, comme le fait de croire qu’il y a des chasseurs et des chassées…