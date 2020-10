Début vingtaine, je devenais recherchiste télé. Un poste de privilégiée. Un soir d’hiver, tandis que je rentrais chez moi et qu’il faisait particulièrement froid, je me suis dit que j’étais bien dans mon nouveau manteau. Puis, je me suis arrêtée, troublée. Je possédais maintenant un vrai manteau d’hiver. Pas deux survêtements d’automne mis un par-dessus l’autre, mais un truc chaud conçu pour traverser les blizzards. J’ai pleuré tout au long des deux kilomètres qui me séparaient de la maison. Des larmes en forme de soulagement. Je ne me demandais plus quoi choisir à l’épicerie pour rentrer dans mon budget. Je n’avais plus peur de répondre au téléphone, de crainte que ce ne soit la banque qui cherche à me joindre pour que je règle mon défaut de paiement. Je n’étais plus pauvre. Je pouvais avoir chaud en plein février. Je pouvais respirer librement.