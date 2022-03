On a posé 3 questions à l’autrice de cet ouvrage qui vise à combattre la discrimination envers les personnes grosses et à outiller celles-ci à faire face à ces préjugés.

Depuis le lancement de ton blogue Dix Octobre en 2016, comment trouves-tu que le mouvement anti-grossophobie a évolué?

Les choses ont énormément changé. En 2016, nous n’étions qu’une poignée de personnes à discuter publiquement de la grossophobie, un mot que très peu de gens connaissaient à l’époque. Aujourd’hui, bien qu’il reste une quantité astronomique de préjugés à combattre et beaucoup de chemin à faire, la conversation a lieu à l’échelle sociétale et de plus en plus de gens y sont sensibilisés. Aujourd’hui, ce sont de nombreuses voix qui s’élèvent, autant contre les injustices et la stigmatisation sur la base du poids qu’en faveur de la diversité corporelle et de la libération des corps marginalisés. On est sur la bonne voie!