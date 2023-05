Je serai toujours Montréalaise, même si j’ai quitté la ville pour la campagne et que ça a changé ma vie. Je crois d’ailleurs que c’est en la quittant que j’ai compris à quel point je vibrais à la fréquence du 514. Mon éducation québécoise d’enfant immigrante s’est faite sur une île entre les berges du Saint-Laurent, au fil des stations de métro et des univers éclectiques sur lesquels elles débouchent.

Et même loin de Montréal, je demeure imprégnée par son battement singulier, sa pluralité humaine, son caractère, ses expressions. Je l’ai parcourue 10 000 fois et elle réussit encore à me faire la regarder plutôt que juste la voir. Je l’aime, ma ville, et le plus beau cadeau que je me suis fait, c’est de la quitter.

Les quartiers où ma famille à revenu modeste avait logé se sont embourgeoisés, mon loyer trop cher me tenait en otage et mon anxiété prospérait trop bien au milieu des embouteillages. Faut croire que j’étais faite pour avoir la forêt sur le pas de ma porte. J’étais mûre pour ralentir la cadence, bûcher du bois pour l’hiver, apprendre comment fonctionne un puits artésien et croiser des chevreuils en allant à l’épicerie. Ici, le rythme des choses se fiche de notre empressement; chaque saison nous engouffre. Ici, je n’ai pas l’impression de n’en faire jamais assez.

Je connais des gens qui y seraient malheureux. Je vois la veine de leur tempe pulser quand je leur dis que je ne peux pas me faire livrer du resto et que les colis prennent plus longtemps à arriver, même si je suis juste à 90 minutes du Stade olympique.