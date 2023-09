Que ce soit grâce à son premier one woman show ou grâce au GROS Talk-Show, Michelle souhaiter véhiculer des valeurs d’acceptation, et ce, souvent sous le couvert de l’autodérision.

Lors du balado, Michelle et moi avons jasé de biais inconscients qu’on a par rapport à notre corps (et à celui des autres!), de body posivity, des préjugés qui entourent les corps gros et des mythes qu’on doit absolument démanteler!

Un podcast qui fait réfléchir, certes, mais qui est aussi particulièrement hilarant!

Alors, quels sont vos préjugés concernant les personnes grosses?

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!