L’animatrice et porte-parole de Tel-Aide a été très généreuse dans cet entretien. Elle nous a parlé de santé mentale, des apprentissages qu’elle a faits et qu’elle continue de faire, dont celui d’apprendre à respecter ses limites. Et si tout cela était en lien avec le désir de plaire à tout prix?

Aussi, comment parvient-on à se défaire de nos patterns? Pourquoi tient-on à être autant performante? Comment se libère-t-on de la rancœur? Est-ce possible de reconnaître soi-même les signes d’épuisement ou de surmenage? Peut-on être plus douce avec soi-même et simplement se donner un break, des fois?

Julie répond sans faux-fuyant à toutes ces questions, et à bien d’autres encore.

Un épisode qui fait du bien.

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts et Youtube.

Bonne écoute!

