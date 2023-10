D’abord, il me semble important de vous les présenter: Florence-Olivia est chercheuse en droit conjugal et droits des femmes, et Marie-Emmanuelle est doctorante en droit et experte en matière de violences sexuelles.

Dans ce balado, les sœurs Genesse tenaient à nous faire mieux connaître le Mois de l’histoire des femmes, encore étranger à une bonne frange de la population.

Elles ont aussi abordé la violence en ligne faite envers les femmes (dont elles sont victimes des centaines de fois par jour!), l’avenir menacé des droits des femmes, l’importance des alliés masculins à la cause féministe, les trends TikTok malsains, et j’en passe.

Un épisode éducatif et nécessaire. Merci Floli et Emma (@the.sisofficial).