Société

Chaque mois, Sarah-Maude Beauchesne se questionne sur un sujet qui l’intrigue, l’indigne, la taraude ou la touche, et un.e expert.e l’aide à y voir (un peu) plus clair. Ce mois-ci, c’est Jocelyne Robert, sexosophe et autrice, (notamment des livres Les femmes vintage – Le bonheur d’être soi-même à tout âge et Vieillir avec panache), qui répond à notre chroniqueuse, qui se demande: « Entre acceptation de mes rides et coups de bistouri, comment puis-je trouver l’équilibre? »