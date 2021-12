Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Alors que les résolutions sont généralement associées au fait de s’en tenir à une seule chose pendant une année entière, vous devriez faire exactement le contraire. On dirait que vous traversez une crise existentielle et vous feriez peut-être mieux d’essayer autant de choses que possible pour comprendre sur quoi vous voudrez concentrer votre énergie. La seule condition: pour chaque nouveau passe-temps que vous essayez, il y a un nouveau look. Faites honneur à votre Lady Gaga intérieure!

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Détendez-vous et allez-y doucement. Même si cela peut être plus facile à dire qu’à faire, vous méritez de prendre des vacances d’un an en 2022 pour tout ce que vous avez vécu ces dernières années. Si vous avez encore besoin de travailler, comme le reste d’entre nous, alors vous voudrez plutôt prendre quelques longs week-ends pour passer du temps à faire les choses que vous aimez. Prenez le temps d’être reconnaissante pour ce que vous avez et célébrez votre unicité chaque jour!