Bien que le monde soit toujours sur pause, il deviendra de plus en plus facile à gérer à mesure que nous nous adapterons à notre nouvelle réalité.

Bélier (21 mars – 19 avril)

Ce n’est un secret pour personne – vous avez dû faire vos preuves auprès de personnes influentes ces dernières années pour progresser dans votre vie professionnelle. Heureusement pour vous, cette période touche (enfin!) à sa fin et vous pourrez donner un nouveau ton à votre style de vie dès janvier 2021. Quand vient le temps de prendre des résolutions, votre priorité devrait être de vous connecter avec vos amis autant que possible et faire du bénévolat pour une cause humanitaire qui vous tient à cœur!

Taureau (20 avril – 20 mai)

Nouvelle année, nouvelle éthique de travail. Vous êtes sur le point d’entrer dans une période très importante de votre vie au cours de laquelle vous aurez l’occasion de montrer à vos pairs de quel bois vous vous chauffez. Toute opportunité vient avec beaucoup de travail et de responsabilité, et ce ne sera pas différent pour vous cher taureau! Prenez la résolution de passer à l’action et vous ne serez pas déçu en 2022.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Non seulement vous êtes heureux que 2020 touche enfin à sa fin, mais vous êtes également satisfait de la façon dont 2021 se dessine pour vous. Vous avez probablement subi beaucoup de stress financier ces dernières années et la pression se dégage enfin de vos épaules. Faites place à votre résolution 2021: profiter d’une vie plus douce remplie de voyages et peut-être même d’une jolie bague au doigt!

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Vivre avec un budget serré sera bientôt un concept étranger pour vous, cher crabe! Vous avez mis de l’ordre dans votre vie et l’univers vous récompense avec une liberté financière. 2021 commence sur une note positive avec un bonus pour votre travail acharné. Profitez de la nouvelle année pour vous faire plaisir et célébrez même les moments les plus agréables avec votre entourage!

Lion (23 juillet – 22 août)

Commencez la nouvelle année avec la résolution de tout donner à votre relation la plus importante. Que vous soyez en couple ou non, 2021 sera une expérience d’apprentissage lorsqu’il s’agira d’unir vos forces avec un partenaire, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Bien que cette nouvelle année puisse être parfois difficile, vous vivrez des moments très doux!

Vierge (23 août – 22 septembre)

Faites de 2021 l’année où vous devenez un gourou de la productivité. Même si vous n’écrivez pas un livre complet sur vos trucs et conseils pour être plus productif au travail, vous pourriez toujours devenir un mentor pour vos collègues. Au cours de cette nouvelle année, vous aurez de nombreuses opportunités de travail qui vous feront briller encore plus que dans vos rêves les plus fous.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Cette année, vous êtes le signe favori pour trouver le véritable amour, ce qui signifie que votre résolution devrait être de vous faire connaître si vous êtes célibataire. Vous avez une fréquentation? Prenez la résolution de passer au prochain niveau avec quelque chose de plus officiel ou peut-être même en ajoutant un nouveau membre à la famille. Vous avez vécu des moments difficiles ces dernières années et le vent tourne dès janvier 2021.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Alors que la plupart des signes attendent avec impatience de sortir de la maison, vous concentrez plutôt votre énergie sur votre humble demeure. 2021 serait l’année idéale pour prendre la résolution d’investir votre argent durement gagné dans un endroit qui vous appartient. Votre signe baigne dans le positif, et vous trouverez très probablement un endroit près de vos amis et de votre famille. Vive le futur!

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

S’il y a une résolution à prendre pour 2021, c’est de passer plus de temps à faire quelque chose de créatif qui vous rapproche de votre vraie mission dans la vie. Si l’année écoulée vous a fait réaliser à quel point vous vous adaptez facilement au changement, vous devez profiter de cette nouvelle fenêtre d’opportunité pour vous investir pleinement dans un passe-temps qui pourrait très bien devenir votre principale source de revenus.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Aller au bout de ce que vous voulez devrait être votre devise pour 2021. Vous avez traversé une multitude d’épreuves pas toujours agréables ces dernières années et votre vie se tourne enfin vers le positif. Préparez-vous parce que vous êtes sur le point d’être comblé par de nombreuses opportunités intéressantes, dont vous voudrez profiter au maximum. Prenez votre place – vous l’avez mérité!

Verseau (20 janvier – 18 février)

Lancez la nouvelle année avec la résolution d’embrasser pleinement l’inattendu. Restez ouvert à de nouvelles opportunités et à la possibilité de changer complètement votre quotidien. La vie ne sera plus jamais la même et vous êtes le signe choisi pour nous montrer le chemin. Laissez briller votre esprit novateur inné pour vous lancez dans ce nouveau chapitre de vie.

Poissons (19 février – 20 mars)

Faites de 2021 l’année où vous prenez un moment d’introspection afin de vous concentrer sur un projet qui vous passionne. Vous pourrez compter sur votre capacité à mettre le focus sur le plus important, ce qui fera de vous le signe le plus favorable pour entreprendre un énorme projet de recherche ou le développement d’un livre. Si vous avez toujours voulu plonger dans l’écriture, il y aura rarement un meilleur moment pour le faire que pendant cette nouvelle année.

