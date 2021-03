J’ai deux enfants, une fille de 9 ans, dont les cheveux roux cachent des volcans, et un fils de 7 ans aux traits de chaton triste. J’étais bénévole à la bibliothèque de leur école avant la pandémie. Je fais souvent des biscuits aux pépites de chocolat avec eux et des rouleaux aux fruits avec des bleuets congelés. Ceux qui tachent les mains.

Leur papa est un ancien client.

Je suis avec lui depuis presque 15 ans. La première fois qu’on s’est rencontrés, je n’avais pas le même prénom. Lui, il avait emprunté pour l’occasion celui de son frère. On s’est vus dans un appartement du centre-ville loué par l’agence pour laquelle je travaillais. L’agence payait au propriétaire un supplément généreux pour que les plaintes des autres locataires ne deviennent pas embêtantes. Parfois, les clients demandaient que je crie. Je laissais toujours la télévision ouverte dans le salon, avec What Not to Wear ou Queer Eye for the Straight Guy en guise de bruit de fond incessant.

J’étais escorte.

Quand j’étais escorte, je n’avais plus de copines. Je ne voulais pas leur mentir et je croyais qu’elles me jugeraient si je leur disais que je recevais des hommes dans un lit, 2 ou 3 fois par semaine, et 5 à 10 par jour chaque fois. Pour payer mes cahiers de notes de cours à l’université et mes croissants au petit-déjeuner, j’ai préféré devenir escorte, plutôt que de continuer de travailler comme libraire chez Archambault.