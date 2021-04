Une grande révélation.

Toujours est-il que, ce jour-là, mon père était au bout du fil, et il fallait que je dise quelque chose.

Il voulait me voir. Moi, pas tant. Je lui avais supposément manqué. J’avais la même impression que lorsque ma banque m’appelle pour me vendre de l’assurance et que je suis trop gênée pour raccrocher. C’était tellement irréel que je n’arrivais pas à me choisir une émotion. Et il m’a dit: «You have a sister, would you like to meet her?»

Il venait de me vendre son assurance.

Je me souviens encore de l’immeuble, et des bicyclettes empilées dans l’entrée.

J’ai marché le long du corridor, d’un pas tellement lent que j’avais probablement l’air de reculer. Je repassais en boucle les bribes d’info que j’avais accumulées sur lui au fil des années. Un genre de dossier mental étiqueté «papa», dans lequel je consignais des détails attrapés ici et là. Je savais qu’il s’appelait Max. Qu’il était toujours en retard. Qu’il perdait souvent ses choses et qu’il ne disait jamais son âge. À l’adolescence, ma mère m’avait avoué que c’était troublant à quel point j’avais hérité de sa personnalité sans même l’avoir connu. Je savais qu’il était dans la soixantaine, qu’il avait une petite fille d’un an, qu’il élevait seul, et qu’il venait d’atterrir à Montréal en plein mois de décembre équipé d’un français rudimentaire et sans pièces d’identité. Il n’avait pas de manteau d’hiver non plus.