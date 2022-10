Anne-Marie Ménard – que vous suivez peut-être sur Instagram sous le pseudo @aulitavecannemarie – s’est spécialisée dans la santé sexuelle des personnes ayant un vagin pour plusieurs excellentes raisons, dont celle de rapprocher les femmes hétérosexuelle d’une équité sexuelle.

L’écart de jouissance, vous connaissez? Quand on demande aux hommes hétéros cisgenres s’ils ont eu un orgasme lors de leur dernier rapport sexuel, 95 % d’entre eux diront oui. Quand on pose la même question aux femmes hétéros, ce n’est que 65 % d’entre elles qui répondront par l’affirmative. Il y a donc un écart de jouissance de 30 % entre les hommes et les femmes hétéros. Et quand on interroge les femmes lesbiennes, le pourcentage grimpe à 86 %. Il faut donc aider les femmes prises dans des scripts hétéronormatifs à en sortir et à demander autre chose à leur partenaire.

En vrac: Anne-Marie nous parle aussi des cinq différents schémas érotiques, de masturbation féminine, de pénétration vaginale – qui ne doit plus être vue comme la finalité obligatoire d’un rapport sexuel – et du fait d’honorer son cycle menstruel.

Un épisode hautement plaisant et éducatif!

L’épisode est également disponible sur Apple Podcasts.

Bonne écoute!

Lire aussi:

Balado À PRÉSENT: tous les épisodes

Balado À PRÉSENT: Ingrid Falaise nous parle de troubles alimentaires

Balado À PRÉSENT: féminisme et relations égalitaires avec India Desjardins