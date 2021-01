Quand sans s’en rendre compte, regarder un épisode de plus sur Netflix est devenu plus tentant que de partager un moment intime avec notre partenaire sous les draps, c’est le moment de passer à l’action!

Adopter les exercices de Kegel

Si vous n’avez jamais entendu parler des exercices de Kegel, vous manquez vraiment quelque chose. Ces exercices renforcent les muscles du plancher pelvien, ce qui peut conduire à des orgasmes plus intenses, une libido plus forte et une meilleure sexualité en général.

Comment ça fonctionne? Trouvez les muscles de votre plancher pelvien en vous arrêtant à mi-chemin quand vous urinez. Il existe de nombreux exercices différents, mais le plus simple consiste simplement à resserrer les muscles du plancher pelvien, à maintenir la contraction pendant cinq à dix secondes, à la relâcher, puis à répéter l’exercice cinq fois. Pratiquez ces exercices tous les jours et dans quelques semaines, vous commencerez à remarquer la différence.

Explorer et essayer quelque chose de nouveau

Avez-vous des fantasmes ou des désirs sexuels dont vous n’avez jamais discuté auparavant? C’est en 2021 que ça se passe. Commencez par faire quelques recherches et décider si ces fantasmes vous conviennent vraiment, puis ouvrez la discussion avec votre partenaire. Attendez le bon moment, créez une ambiance relax et profitez de cette conversation pour partager vos désirs.

Créer une ambiance propice aux rapprochements

Il y a quelque chose de tellement romantique dans une pièce faiblement éclairée avec des bougies, un lit propre et de la musique douce et sensuelle. Tout cela peut sembler anodin ou démodé, mais ce genre d’ambiance aide le corps à se détendre encore plus. Et souvenez-vous : lorsque vous êtes détendue et dans l’instant présent, le sexe est d’autant plus agréable.

Faire du yoga

Ou tout entraînement qui vous fait vous sentir sexy et détendue. Pour certaines personnes c’est le yoga, mais pour vous, c’est peut-être du HIIT, de la course à pied ou du pilates. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait vous sentir bien afin de cultiver cette attitude jusqu’à votre chambre à coucher.

Mettre à jour vos préliminaires

Les préliminaires sont plus qu’un simple précurseur à la sexualité. Ils excitent votre corps et vous préparent à profiter de ce moment avec votre partenaire. Essayez quelque chose de nouveau, comme un massage à l’huile ou un jeu coquin. Vous n’avez pas besoin d’être nue pour vous sentir allumée. Le sexe est un acte tout aussi mental que physique.

Pratiquer la gratitude

Votre vie sexuelle peut souvent être un indicateur important de ce qui se passe dans votre relation amoureuse. Lorsque vous êtes heureuse sexuellement, il y a de fortes chances que votre relation le soit aussi. Donc, si votre vie sexuelle est en chute libre, trouvez des moyens d’améliorer la communication et de vous rapprocher de votre partenaire. La manière la plus simple d’y parvenir est de cultiver la gratitude. Remerciez l’autre pour les petites choses, comme faire la vaisselle ou cuisiner même le plus simple des repas de semaine.

Nourrir l’anticipation

Vous connaissez cette sensation lorsque votre partenaire a l’air incroyable le matin, que vous pensez à lui.elle toute la journée et qu’au moment où vous rentrez chez vous, vous êtes plus que prête pour plus d’intimité? Essayez de jouer le jeu de temps en temps. Habillez-vous en dernier, coiffez et maquillez-vous simplement avec votre soutien-gorge et vos sous-vêtements, etc.

Sortir de la chambre

La dernière chose que l’on souhaite dans notre vie sexuelle, c’est trop de routine. Le moyen le plus facile de déjouer cette situation est simplement de sortir de la chambre la prochaine fois. Vous avez une maison ou un appartement entier, profitez-en! Que ce soit sous la douche (attention de ne pas glisser!), la cuisine, la voiture (ça vous rappelle des souvenirs du secondaire?!), il y a beaucoup d’options à explorer.

Utiliser des jouets sexuels avec votre partenaire

Les jouets sexuels ne doivent pas être réservés au jeu en solo! Pourquoi ne pas prévoir un moment où votre partenaire et vous parcourez une boutique érotique en ligne ensemble (un bon moment d’intimité) et choisir un jouet pour le.la surprendre. Ajouter des jouets sexuels dans votre relation peut être un peu intimidant, mais si vous êtes sur la même longueur d’onde, cela peut être une excellente manière de rallumer la flamme.

Faire le suivi de votre vie sexuelle

Il est facile de passer quelques semaines sans même toucher votre partenaire si vous avez tous les deux des vies très occupées. Des applications comme Nice Sex Tracker et Clue (pour le suivi du cycle menstruel) ont toutes deux des options pour suivre de plus près votre vie sexuelle via un calendrier.

Si vos statistiques chutent, vous savez que vous devez commencer à inclure quelques-unes des autres astuces ci-dessus pour les augmenter! Vous pouvez également utiliser votre agenda papier ou virtuel, mais vous voudrez peut-être créer un code « secret » (un emoji amusant?) pour éviter que d’autres personnes n’y aient accès.

Dormir suffisamment

Le manque de sommeil affecte inévitablement la libido. Avoir des relations sexuelles lorsque vous êtes épuisée ne semble pas être une option très excitante. Oui, vous souhaitez vous amuser, mais assurez-vous d’avoir une bonne routine de sommeil et d’éliminer les technologies qui interfèrent avec votre rythme circadien.

Vous offrir encore plus d’amour

Nous parlons beaucoup d’image corporelle parce que c’est un élément essentiel dans notre vie sexuelle. Se sentir bien dans sa peau améliore bien plus de sphères de notre vie que la seule estime de soi. Une bonne image de soi peut améliorer notre vie sexuelle de manière significative. Pensez-y : si vous pouviez être nue avec votre partenaire et vous sentir fière de votre corps, combien de poids et de stress seraient enlevés de vos épaules? Cet aspect est souvent trop sous-estimé. Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour y arriver, n’hésitez pas à planifier des moments de sensualité en solo pour vous offrir tout l’amour que vous méritez.

