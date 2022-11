Les boucles d’oreilles en forme d’anneau sont un élément essentiel de toute garde-robe, tout comme le t-shirt blanc impeccable ou le jean. Ce sont les boucles d’oreilles par excellence pour les grands événements comme pour la vie quotidienne. Qu’elles soient petites ou grandes, elles constituent la base de tout arsenal d’accessoires. Mais ce bijou plutôt simple est également chargé d’histoire — et il est moins facile d’en connaître l’origine que de le porter!

Avant d’être connus comme un article de mode populaire, les anneaux étaient un véritable emblème culturel. Pendant des décennies, les communautés noires et latino-américaines ont arboré des boucles d’oreilles circulaires, popularisées par les reines de la scène disco comme Donna Summer dans les années 1970, puis par d’autres figures populaires dans les années 1980 et 1990, surtout lors de l’avènement du hip-hop. Dans Around the Way Girl, LL Cool J disait qu’il désirait «une fille avec des rallonges dans les cheveux» et «des boucles d’oreilles en bambou, au moins deux paires». Pour les femmes noires, c’était une validation qui donnait aux anneaux un nouvel air au sein de nos propres communautés. En grandissant, je voyais rarement mes cousins sans leurs boucles d’oreilles en bambou XXL. Elles symbolisaient le passage à l’âge adulte. À l’époque où j’étais au secondaire, j’avais ma propre paire de cerceaux XXL — si imposants qu’ils effleuraient mes épaules!

Les anneaux étaient à la mode — chez les femmes et les hommes — bien avant d’être cités dans les chansons de rap. Dans The Chronicle of Higher Education, Jonathan Zimmerman, professeur à l’Université de Pennsylvanie, écrit qu’ils remontent à l’ancien royaume assyrien. «À Nimrud, situé dans l’actuel Irak, on trouve une représentation du roi Assurnasirpal II (884-859 av. J.-C.) portant d’épaisses boucles d’oreilles en forme de cerceaux», dit-il en guise d’exemple. Ailleurs et à une autre époque, les pirates portaient des anneaux parce que la légende leur faisait croire que ces ornements pouvaient leur éviter une noyade et les prémunir contre le mal de mer. Dans un essai pour le New York Times, l’écrivaine Sandra E. Garcia a interviewé Yekaterina Barbash, conservatrice associée de l’art égyptien au Brooklyn Museum, qui a attribué l’origine des anneaux à la Nubie (l’actuel Soudan), site d’une civilisation datant du quatrième millénaire avant notre ère. Elle a aussi noté que, dans l’Égypte ancienne, les cerceaux en or étaient un élément de style non genré pour les reines et les pharaons comme Hatchepsout, Néfertiti, Toutânkhamon et Cléopâtre.