Cette année, PENN. s’enorgueillit de pouvoir nous offrir sa plus grande collection de robes pour l’été, et propose plus de 150 modèles, dont plusieurs proviennent de sa superbe collection maison. Que ce soit pour le travail ou pour un mariage, cette enseigne a la robe parfaite pour mettre en valeur notre beauté, notre style, notre silhouette. Avec toutes les options à notre disposition, on est certaines de trouver LA robe d’été, sublime et super confortable, qui nous suivra dans toutes nos aventures, nous attirant du même coup tant de compliments. De plus, saviez-vous que les robes Addition Elle que vous aimiez sont maintenant disponibles chez PENN. ?

«Quand j’ai vu l’incroyable offre de robes estivales de PENN., je suis presque tombée en bas de ma chaise, révèle Joanie Pietracupa, collaboratrice à ELLE Québec. Il y en a certainement pour tous les goûts et besoins. J’ai eu la chance d’essayer quelques modèles et je peux confirmer que chaque pièce est savamment pensée et coupée, confortable, féminine et tendance. Aucun doute: elles m’accompagneront partout cet été, des événements spéciaux (mariages, fiançailles, sorties chics) au bureau, en passant par les sorties entre amies, les dates et les week-ends relax.»