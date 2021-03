TOP ELLE: 10 sacs à dos de sport pour le printemps 2021

Qu’on soit une sportive du dimanche, une fana de yoga ou une randonneuse avertie, le sac à dos est l’un de ces accessoires indispensables de notre garde-robe afin d’avoir tout ce qu’il faut sous la main – snacks, bouteille d’eau, chandail supplémentaire – dès qu’on met le nez dehors. Il se doit d’être technique plus que tendance, et il faut surtout qu’il protège nos affaires des éléments et des intempéries qui, au printemps, arrivent souvent sans avertissement. Cette saison, on a un faible pour ces 10 modèles de sacs à dos de sport, signés Hunter, Herschel Supply Co. ou UGG, qui sont à la fois pratiques et jolis.