Peut-être avez-vous eu vent de la nouvelle: Pandora se réinvente et s’épanouit comme jamais. Avec sa campagne Soyez l’amour, la marque affirme que l’amour, loin d’être un sentiment éphémère, est une manière d’être à part entière. Cette toute dernière campagne visuelle, portée par les célèbres sœurs Chloe et Halle Bailey – un duo multidisciplinaire et audacieux qui incarne à merveille l’image de Pandora – propose une approche créative qui a immédiatement capté l’attention des amatrices de style. Voici sept des pièces les plus irrésistibles de leur nouvelle collection.