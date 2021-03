TOP ELLE: 10 sacs tendance pour le printemps 2021

On prend le pouls des tendances printemps-été 2021 en se penchant sur les Semaines de mode pour savoir ce qu’on aura envie de porter lors de la prochaine saison. Et si les vêtements tiennent le haut du panneau, on a tout de même une prédilection pour un accessoire iconique: le sac à main. Du micro sac au cabas XL, l’accessoire se décline dans une multitude de versions cette saison, inspiré par les modèles phares aperçus sur les passerelles des défilés printemps-été 2021. Focus sur les sacs – cabas, mini sacs, sacs à main ou sac à bandoulière – qui nous font de l’œil ce printemps, pour tous les styles et tous les budgets.