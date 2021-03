TOP ELLE: 10 chaussures tendance pour le printemps 2021

L’hiver n’est certes pas fini, mais la promesse du printemps se fait déjà sentir et les nouvelles tendances printemps-été 2021 nous font les yeux doux. Que portera-t-on aux pieds dès que la neige aura fondu et qu’il sera enfin possible de remiser nos bottes d’hiver au placard (du moins jusqu’à l’année prochaine)? On s’inspire des modèles de souliers aperçus sur les passerelles des défilés pour trouver chaussure à notre pied. Ballerines, baskets, flâneurs et sabots s’invitent dans notre garde-robe, juste à temps pour les beaux jours. Voici une liste non-exhaustive de nos chaussures tendance préférées à adopter sans tarder pour le printemps 2021!