TOP ELLE: 10 bijoux minimalistes qu’on adore chez mejuri

La marque canadienne Mejuri, fondée par Noura Sakkijha, souhaite redéfinir la joaillerie de luxe, en la rendant accessible sans gonfler le prix de ses créations. Depuis son lancement à Toronto en 2015, ses bijoux minimalistes et délicats font le «buzz» sur Instagram et séduisent les fashionistas d’un bout à l’autre de la planète. Et pour cause, la griffe a trouvé une recette gagnante, en nous proposant des petites merveilles à porter au quotidien, et à s’offrir en cadeau pour le plaisir… de se faire plaisir! Entre ses collaborations tendance et ses nouveautés hautement désirables, Mejuri n’a d’ailleurs de cesse de nous créer des envies. Dans notre ligne de mire? Ces bijoux – bague, boucles d’oreilles, colliers et bracelets – à se procurer sans tarder!