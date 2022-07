La créatrice d’origine nigériane Andrea Iyamah a lancé sa marque éponyme de vêtements de détente en 2011, puis elle est entrée dans le grand monde des maillots de bain deux ans plus tard. Cette entreprise body positive située à Toronto et à Lagos est l’une des préférées des célébrités comme Michelle Obama, Kate Hudson, Ciara et Gabrielle Union, qui ont toutes été vues dans les modèles d’Andrea Iyamah.

Les pièces de The Eucalyptus, la collection printemps-été 2022, sont ornées de feuilles d’eucalyptus peintes à la main dans des tons vifs de jaune et d’orange. Les maillots une et deux pièces sont parsemés d’éléments caractéristiques: tissu torsadé, découpes accrocheuses, cordons de serrage et armature en forme de W. Distinctes et raffinées, ces créations sont conçues pour des escapades de rêve.