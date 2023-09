Depuis sa création au 19e siècle, notre jean — pièce culte de notre garde-robe — n’a pas pris une ride et s’invite dans notre quotidien en été comme en hiver. Parmi les modèles tendance de la rentrée? On retrouve le jean baggy et sa dégaine nonchalante, en clin d’œil aux années 1990, mais aussi des coupes qui ont fait leur preuve, comme le 501® de Levi’s, iconique lui aussi!