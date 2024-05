Chaque printemps, les amateurs de musique descendent dans le désert du Colorado pour deux weekends de concerts et de moments Instagram-friendly. Le mois passé, le festival Coachella était de retour à Indio, en Californie, et des artistes comme Lana Del Rey et Sabrina Carpenter ont pris d’assaut la scène, lançant ainsi officiellement la saison des festivals estivaux, qui mettent de l’avant la musique, oui, mais aussi les nouvelles tendances mode.

La première édition de Coachella a eu lieu trois mois après la dernière mouture de Woodstock, en 1999. Au fil du temps, l’esthétique de ce festival s’est développée, et on a vu apparaître de grandes tendances: la tenue de rave, le look chic bohème ou encore l’inspiration western, par exemple. Coachella est rapidement devenu un grand terrain de jeu vestimentaire ou tout – ou presque! – est possible.

Woodstock reste l’inspiration originale de ce type de festival de musique et d’art. En 1969, dans les campements boueux, la jeunesse tentait de se libérer, de briser les codes de l’esthablishment. En termes de mode, ça signifiait beaucoup de denim, du patchwork, des cheveux longs, du macramé. Cette rébellion a continué dans les années soixante-dix et quatre-vingt, lorsque les punks britanniques ont trouvé refuge à Glastonbury. Puis c’est à Lollapalooza dans les années quatre-vingt-dix que des fêtards vêtus de flanelle se sont déplacés jusqu’à Chicago pour voir des groupes comme Pearl Jam et Rage Against the Machine.

Le vent a tourné dans les années 2000 grâce à la culture des tabloïds. Les festivaliers étaient moins intéressés par ce qui se passait sur scène que par ce que portaient Sienna Miller ou Kate Moss – il faut dire qu’elles nous ont offert quelques looks vraiment mémorables ! Dans les années 2010, Instagram a remplacé les magazines à potins, et l’actrice Vanessa Hudgens est devenue la nouvelle it girl de la saison des festivals. Ses tenues bohèmes lui ont valu le titre de «Reine de Coachella», et les fans l’ont imité, en portant des couronnes de fleurs, des imprimés tribaux et des chapeaux à larges bords.

Ces dernières années, des célébrités comme Kendall Jenner et Hailey Bieber ont préféré des styles décontractés pour assister à l’événement, annonçant une nouvelle ère de la mode festivalière. Néanmoins, si on se fie aux tenues qu’on a aperçues à Coachella 2024, on peut s’attendre à voir de nombreux looks éclectiques sur le circuit des festivals cet été.

Voici la liste de nos tendances préférées. Mais on se rappelle que la mode festivalière est synonyme de rébellion – il n’y a donc pas de meilleur moment pour aller à contre-courant, pour expérimenter. On ose!