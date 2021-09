SHOPPING: 10 manteaux tendance pour l’automne 2021

Pour prendre le pouls des tendances mode automne-hiver 2021-2022, on se tourne vers les passerelles des défilés pour savoir de quoi notre vestiaire saisonnier sera fait. Bottega Venetta et Simone Rocha ont joué la carte de l’audace, en proposant respectivement un trench et un perfecto en cuir à l’esprit rebelle, tandis que Miu Miu, Khaite, Tod’s ou encore Balenciaga ont mis la doudoune XL au premier plan (mais pour la porter, on attend tout de même les premiers flocons). Quant à Loewe, Louis Vuitton et Celine, les trois marques ont privilégié le confort, avec des manteaux, des vestes et des anoraks à la silhouette amplifiée. On s’inspire donc des tendances pour trouver notre manteau de l’automne 2021, en prenant quelques libertés et en choisissant parmi ces jolis 10 modèles qu’on aura envie de porter toute la saison!