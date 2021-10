SHOPPING: 10 bottillons tendance pour l’automne 2021

Parmi les modèles de souliers phares à avoir dans notre garde-robe pour être parée à toute éventualité? Une paire de baskets blanches à porter de jour comme de soir, des escarpins chics pour les soirées d’exception, des sandales légères pour les beaux jours… et des bottillons pratiques et versatiles qu’on porte en toute saison (ou, du moins, quand la météo le permet, en-dehors des grosses tempêtes de neige évidemment). S’il existe une multitude de sneakers différents et des escarpins en tout genre, c’est aussi le cas de nos bottillons qui se font chics ou tendance selon leur style et les occasions. Dans notre ligne de mire? Ces modèles phares – bottes Chelsea à semelles épaisses, bottes de pluie, bottillons à talons… – qu’on aura envie de chausser tout au long de l’automne 2021 pour affronter la saison avec style!