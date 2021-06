« Redonner un sens à votre style de vie », telle est la mission de RELUXE. Pour ce faire, la nouvelle formule de boutique éphémère instaurée en septembre dernier pour la 5e édition, sera de retour. Des vêtements et accessoires griffés tels que Chanel, Prada, Gucci et plusieurs créations de designers québécois, pour femmes et hommes, seront une fois de plus au rendez-vous et ce, toujours à des prix abordables, au profit de La Fondation Le Chaînon.

Une nouvelle section Style de vie, disponible uniquement sur le site web du magasin le Chaînon, proposera des meubles et accessoires de décoration haut de gamme contemporain ou vintage. « Cette année, en ajoutant à l’offre la nouvelle section Style de vie, nous avons envie de pousser la philosophie de l’écoshopping un peu plus loin », a souligné Chantal Durivage, cofondatrice de RELUXE, dans un communiqué de presse.

Alors que les femmes font partie des personnes les plus fragilisées par le contexte pandémique actuel, RELUXE permet à la communauté d’aider et de manifester sa solidarité envers ces femmes. « Il est donc plus important que jamais de permettre à des organismes comme Le Chaînon de se doter des ressources et des moyens nécessaires pour répondre au besoin criant, sans cesse grandissant », a précisé Isabelle Éthier, également cofondatrice de RELUXE.

RELUXE se déroulera tout le mois de juin – du 1er au 30 – au magasin le Chaînon et en ligne.