Il s’agit de la première collaboration officielle entre cette marque de vêtement de sport iconique et la star internationale de la pop. Avant de découvrir la grande collection de PUMA au printemps 2022, on a droit à ce clin d’œil grunge de la fin des nineties – une esthétique vintage revisitée qui convient totalement à la chanteuse au style contemporain original. La collection capsule se nomme Flutur, qui signifie «papillon» en albanais, une référence à l’héritage de Dua Lipa et une célébration de ce nouveau départ avec PUMA. Par cette image, l’artiste reconnaît également qu’elle a émergé en tant qu’icône de la mode en faisant éclore un style nouveau. La Londonienne de 26 ans, qui entamera sa tournée mondiale Future Nostalgia au début de 2022, est rapidement passée du statut de mannequin à celui de musicienne reconnue, notamment grâce à un disque à succès qui s’est hissé au top de toutes les listes et a eu un impact considérable sur sa courte carrière. Pour Dua Lipa, la mode est une autre façon d’innover, et sa sensibilité stylistique est admirée de tous. Elle n’hésite pas à se mettre en scène dans des tenues étonnantes, avec paillettes, découpes et textures étonnantes.