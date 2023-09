Avec la rentrée et l’arrivée de l’automne vient toujours l’envie de souffler un petit vent de fraîcheur sur notre garde-robe. Et si, cette fois-ci, on le faisait en friperies? En plus de s’assurer des trouvailles uniques, acheter seconde main permet aussi de renouveler notre penderie à prix plus doux tout en minimisant notre impact sur l’environnement.

De Montréal à Québec en passant par Gatineau et Sherbrooke, voici 10 adresses qu’on ajoute à notre itinéraire sans plus tarder.

Lucia F

Où? 34 rue Saint-Joseph Ouest, Québec

Fondée en 2009, la friperie Lucia F est un arrêt incontournable dans la Capitale-Nationale. La propriétaire, Cheryll Campbell, a l’œil pour dégoter des pièces rétro de toutes les décennies sans jamais tomber dans un look trop «costume».