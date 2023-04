Épaules surdimensionnées et taille cintrée donnent le ton de cette nouvelle collaboration du géant suédois. La collection Mugler H&M s’inscrit dans les grandes tendances du printemps-été avec des variations de pièces en denim, des vestes et trench en cuir, des robes aux couleurs vitaminées, des coupes façon tailleur, le tout associé à des combinaisons, leggings et justaucorps à découpes. Côté accessoires, on retrouve des gants, des collants, des sacs, des écharpes ainsi que plusieurs bijoux pour le corps, des boucles d’oreilles et des colliers.

« Cette collection marque un tournant pour la Maison Mugler – une chance pour nous de célébrer notre histoire et les pièces qui nous sont chères aujourd’hui. La collaboration comprend un grand nombre de caractéristiques propres à la Maison, depuis les combinaisons et les robes moulantes jusqu’au tailleur, au denim et aux bijoux et accessoires à la fois magnifiques et audacieux ». – Casey Cadwallader, directeur de la création, Mugler

Une robe en velours noir à la taille cintrée et aux manches bouffantes, une robe corsetée en dentelle, un tailleur-jupe aux détails perforés et une veste de tailleur vert acidulé font partie des pièces d’exception de la collection, consacrée au renouveau des archives de la Maison, sous la direction de Casey Cadwallader. Un hommage aux plus grands succès de Thierry Mugler des années 80 et 90. De Jerry Hall à Anna Ewers en passant par Eartheater, les icônes de la mode et de la musique prennent la pose pour mettre en lumière l’esprit de la communauté diversifiée de Mugler.

« Casey et l’équipe de Mugler ont été incroyablement généreux en nous offrant tant de classiques et de pièces emblématiques de la Maison, que les acheteurs reconnaîtront sur les podiums et les tapis rouges. La collection incarne l’éthique de H&M qui consiste à partager la mode et à démocratiser le design. Chaque pièce est une icône». — Ann-Sofie Johansson, Conseillère à la création chez H&M

Coup d’œil sur 10 pièces qui ne laisseront personne indifférent: