Reitmans

Que ce soit pour un look de bureau ou de week-end, vous trouverez sans doute votre bonheur chez Reitmans. La marque propose une tranche de taille allant jusqu’à 3X.

Sportive Plus

Comme Debbie Lynch-White l’a mentionné dans le podcast À Présent sur la mode taille plus, cette entreprise est un incontournable pour la femme active qui porte des vêtements tailles plus. La boutique Sportive Plus est située à Laval, ce qui permet aux clientes de venir essayer les vêtements et magasiner en toute confiance !

Womance

Saviez-vous que l’entreprise Womance offre des tailles plus ? En effet, la plupart des morceaux vont jusqu’à 3X pour les hauts et 24 pour les bas !

11 Honoré

11 Honoré est un site de shopping en ligne proposant des marques de designers dans les tailles 12 à 24. Coup de coeur pour leurs robes de soirée aux tissus luxueux !

Penningtons

Déjà bien connue dans le domaine de la mode taille plus, l’entreprise canadienne Penningtons a récemment lancée une nouvelle campagne sous le slogan « Fièrement Penn.« . Ce mouvement vise à encourager les femmes à se sentir bien à l’intérieur, comme à l’extérieur, en s’habillant comme elles le souhaitent vraiment.

WRAY

Fondée à New-York, la marque Wray propose des styles colorés et inspirés des arts visuels, offerts dans les tailles XXS à 6X. On a déjà craqué pour quelques pièces de la collection d’automne !