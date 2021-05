Mademoiselle Jules, s’est associée à la marque québécoise Summer Memories pour lancer sa première collection de bijoux : Endless Summer. Elle souligne les 7 ans de son blogue mllejules.com, avec cette ligne composée de 4 pièces délicates en perles d’eau douce, créées à la main et inspirées d’un voyage à l’île de Panarea en Italie. La collection évoque « cette vibe nostalgique de souvenirs et de moments précieux que la vie nous offre », explique Marie-Josée Beaudoin, fondatrice et designer de Summer Memories. Cette édition limitée est disponible en exclusivité sur mllejules.com.