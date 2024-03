Blouson athlétique, adidas Originals

Inspirée par le look de Blake Lively au dernier Super Bowl, la créatrice de contenu a choisi une tenue coordonnée, qu’elle compte personnaliser en portant un rouge à lèvres pimpant, quelques bagues argentées et des escarpins noirs. Elle est donc repartie avec le blouson et le pantalon seyants d’adidas Originals.