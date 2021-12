Fêtes 2021: 10 vêtements et accessoires pour un look glamour

Même si on ne pourra pas se réunir en grand nombre durant le mois de décembre, rien ne nous empêche pour autant de peaufiner notre look pour célébrer – malgré tout – cette saison festive en beauté et, surtout, pour tirer un trait définitif sur 2021 (qui ne nous aura pas gâtés)! Dans cette optique, on a déniché des pièces tendance, qui peuvent aussi bien se porter seules que superposées pour créer une tenue 100 % glamour! Robes de soirée, combinaisons, sacs, escarpins, colliers… Voici sans plus attendre nos vêtements et accessoires coups de cœur, parfaits pour sonner la fin de l’année avec style!