Après le confinement de l’année passée, qui nous avait empêché de célébrer le temps des fêtes en famille ou entre amis comme on le souhaitait, on a choisi, cette fois-ci, de profiter au maximum de la saison festive (tout en respectant les mesures sanitaires et les règles de distanciation physique, évidemment)! Pour se mettre dans l’ambiance, on invite nos proches autour d’une bonne tablée, on sort les flûtes de champagne et les petits fours et, bien sûr, on enfile notre plus beau look glamour, qu’on accessoirise de bottillons ou d’escarpins chics et d’une jolie paire de boucles d’oreilles. Dans notre garde-robe idéale, on a déniché ces 10 robes de soirée parfaites pour célébrer avec style le temps des fêtes 2021, qu’on ait un souper de Noël, un party de bureau ou un réveillon arrosé pour le Nouvel An.