Pour notre meilleure amie

La dernière fois qu’on a enfilé un bijou d’amitié remonte probablement à plusieurs décennies, mais la relation précieuse qu’on entretient avec notre meilleure amie mérite tout de même d’être célébrée. Cette bague à plaquée or rose et recouverte de céramique est la version pour adulte d’une pièce qu’on aurait peut-être portée à une autre époque. Pourquoi ne pas inaugurer une nouvelle tradition et s’offrir l’une l’autre un anneau pour célébrer chaque moment marquant? Un voyage qu’on aura fait ensemble, une promotion au travail ou des fiançailles, par exemple.) Cette pièce et toutes les autres de la collection sont également offertes en or solide 14 carats et 18 carats.

Bague en céramique blanche Billie, de Hestia (130 $; hestiajewels.com).