Un glamour indéniable, un scintillement princier, un pur bonheur: on pourrait décrire ainsi le temps des fêtes. C’est aussi l’essence même de Bvlgari, une marque italienne qui réinvente la haute joaillerie en faisant des combinaisons inattendues de métaux, de céramique et de pierres précieuses. Lorsqu’on imagine une pièce Bvlgari, on pense à un investissement qui traverse le temps, à un objet qui, en atteignant un équilibre parfait entre le contemporain et le classique, crée un style intemporel. Il suffit de jeter un œil à la bague Serpenti Viper, par exemple, pour bien le comprendre: un reptile splendide, aux anneaux géométriques, qui s’enroule autour du doigt et le décore d’or 18 carats et de diamants; ou au bracelet B.Zero1, en or rose et céramique noire brillante, qui défie les codes de la joaillerie par son look audacieux, inspiré des trésors de l’architecture – ce qui en fait un choix parfait pour les hommes aux goûts impeccables. Lisez la suite pour découvrir les plus beaux cadeaux de Bvlgari pour le temps des fêtes – et faites plaisir à chacun de vos êtres chers de magnifique façon.