Les feuilles mortes jonchent les trottoirs, la météo se dégrade et le froid s’installe confortablement. On a beau faire l’autruche, il n’est plus possible de s’en cacher: l’automne est à nos pieds, l’hiver arrive à grands pas, et il n’est plus question de mettre nos ballerines qui nous avaient pourtant suivi à la trace tout l’été. Pour autant, on n’enfile pas tout de suite nos souliers de neige (on les portera bien assez durant les prochains mois!). On préfère adopter ces jolis bottes et bottillons, plats ou à talons. Parmi notre sélection, on a un faible pour ce modèle Zara à semelle crantée, sublimée d’une boucle dorée, pour ces bottes Chelsea dénichées chez Simons d’une belle teinte bordeaux (ce sera d’ailleurs une couleur de prédilection pour le printemps-été 2024); ou encore pour ces chaussures ultratendance de Sorel, faciles à enfiler et confortables à souhait!

Voici sans plus tarder nos 15 modèles de bottes et bottillons pour l’automne, pour tous les goûts et tous les budgets.