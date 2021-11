10 manteaux d’hiver pour passer la saison au chaud

Qu’on le veuille ou non, la saison froide arrive à grandes enjambées, la température continue de dégringoler et un tapis blanc recouvrira bientôt les trottoirs, d’un bout à l’autre de la province, jusqu’aux premiers rayons printaniers. Pour pouvoir sortir le nez dehors sans craindre l’hypothermie et profiter des joies de la neige, on investit dans un manteau d’hiver à la fois chaud, confortable et technique (quitte à y mettre le prix), qui est capable de nous protéger du froid même lorsque le thermomètre descend bien en-dessous de zéro. Dans notre ligne de mire? On a repéré des parkas, des doudounes et des pièces tendance, à enfiler dès les premiers flocons. Gros plan sur 10 manteaux d’hiver indispensables, qui tiendront la durée pour nous suivre année après année!